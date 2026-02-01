पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद मौसम में उलटफेर, तापमान सामान्य से अधिक, बांदा सबसे गर्म

IMD weather forecast: मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। इस दौरान तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आगामी 20 फरवरी को भी आसमान साफ रहेगा‌। इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया में दिन में तेज धूप निकलेगी। 1 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के शेष बचे अवशेषों के कारण कहीं-कहीं ऊंचे बादल आ सकते हैं। दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। हवा की औसत गति 4.1 किलोमीटर रह सकती है।‌ इस दौरान एक से तीन डिग्री तापमान का अवतार चढ़ाव बना रहेगा। 1 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ‌