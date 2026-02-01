इटावा के चंद्र मोहन तिवारी ने अबू धाबी में लहराया तिरंगा, निशानेबाजी में जीते एक सोना और दो रजत

उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले चंद्र मोहन तिवारी ने 7 से 14 फरवरी के बीच आयोजित 'ओपन मास्टर गेम्स अबू धाबी 2026' (Open Master Games Abu Dhabi 2026) में अपने प्रदर्शन से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया। इसके अतिरिक्त 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल स्पर्धा में उन्होंने रजत पदक जीता है। जबकि 50 मीटर प्रोन पुरुष वर्ग में भी उन्होंने रजत पदक जीतने में सफलता पाई है।