अखिलेश यादव ने कहा- मुख्यमंत्री बिष्ट ने आईने में अपने आपको देखकर विधानसभा में भाषण दिया

अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री ने आईना देखकर विधानसभा में भाषण देने के लिए गए होंगे और आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा या संत नहीं हो सकता है। कान में छेद करवाने से भी कोई बाबा नहीं बनता है। गीता में भी यही बातें लिखी हैं। गुरु नानक ने भी यही कहा है कि कान छिदवा लेने से कोई योगी नहीं बन जाता है। दूसरे से सर्टिफिकेट मांगने वाले अपना सर्टिफिकेट दिखाएं कि किस संस्था ने उन्हें योगी का प्रमाण पत्र दिया है?