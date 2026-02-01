16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

अखिलेश यादव ने कहा- मुख्यमंत्री बिष्ट ने आईने में अपने आपको देखकर विधानसभा में भाषण दिया

Akhilesh Yadav gave statement on Chief Minister Yogi Adityanath: इटावा में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। उन्होंने ने उनके पहनावे और कान में छेद को लेकर भी टिप्पणी की है।

2 min read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Feb 16, 2026

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, फोटो सोर्स- 'X' समाजवादी पार्टी

फोटो सोर्स- 'X' समाजवादी पार्टी

Akhilesh Yadav statement on Chief Minister Yogi Adityanath: इटावा में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आईना देखकर विधानसभा में भाषण देने के लिए आए होंगे और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, उसने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा नहीं हो सकता है। इस मौके पर उन्होंने गीता और गुरु नानक का भी उल्लेख किया। बोले यमुना और चंबल में ऐसे साधु बहुत मिल जाएंगे, क्या सबका सर्टिफिकेट बनवाया जाएगा?

आईना देखकर पता चला होगा बाबा नहीं

उत्तर प्रदेश के इटावा में अखिलेश यादव ने योगी साधु, संत और शंकराचार्य पर एक बार फिर बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आईना झूठ नहीं बोलता है। ‌एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि सच है, जब वह (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) आईना देखे होंगे, तो उन्हें लगा होगा "वह बाबा नहीं है।"

किस संस्था ने उन्हें योगी का प्रमाण पत्र दिया?

अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री ने आईना देखकर विधानसभा में भाषण देने के लिए गए होंगे और आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा या संत नहीं हो सकता है। कान में छेद करवाने से भी कोई बाबा नहीं बनता है। गीता में भी यही बातें लिखी हैं। गुरु नानक ने भी यही कहा है कि कान छिदवा लेने से कोई योगी नहीं बन जाता है। दूसरे से सर्टिफिकेट मांगने वाले अपना सर्टिफिकेट दिखाएं कि किस संस्था ने उन्हें योगी का प्रमाण पत्र दिया है?

मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं बचा

चीफ मिनिस्टर विष्ट के पास कोई काम नहीं बचा है तो वे जनता को धोखा देने के लिए निकले हैं। उनकी (मुख्यमंत्री) भाषा पर शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा गुंडों की भी नहीं होती है। उन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया है। हमारे यहां परंपरा है कि गेरुआ वस्त्र धारण करके साधु बन जाओ। अपने इटावा में भी ऐसे बहुत साधु हैं। यमुना और चंबल के किनारे भी ऐसे बहुत साधु संत मिल जाएंगे। क्या सभी के लिए सर्टिफिकेट बनवाए जाएंगे?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Feb 2026 09:20 pm

Published on:

16 Feb 2026 09:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / अखिलेश यादव ने कहा- मुख्यमंत्री बिष्ट ने आईने में अपने आपको देखकर विधानसभा में भाषण दिया

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोमती एक्सप्रेस की असुरक्षित यात्रा, जहर खुरानी ने नशीला बिस्किट खिलाकर लूटा, पटरी के बीच मिला यात्री

अस्पताल में उपचार करता यात्री, फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा

आईएमडी अलर्ट: मौसम एक बार फिर बदलेगा करवट, 17 फरवरी को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

आसमान साफ होने के कारण तापमान बढ़ा, फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा

हिंदू त्योहारों को लेकर मौलाना जर्जिस अंसारी का भड़काऊ बयान, सीएम योगी पर भी उठाया सवाल, मचा सियासी भूचाल

मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान से मचा सियासी बवाल
इटावा

यूपी पुलिस के दरोगा ने शीशा तोड़कर की कार की चोरी, सीओ के आदेश पर मुकदमा दर्ज

दरोगा पर कार चोरी का मुकदमा, फोटो सोर्स- मेटा एआई
इटावा

IMD latest prediction: 17 फरवरी को नया पश्चिम विक्षोभ होगा सक्रिय, बनेगा परेशानी का कारण

सुबह का मनोरम दृश्य, फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.