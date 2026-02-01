आईएमडी अलर्ट: मौसम एक बार फिर बदलेगा करवट, 17 फरवरी को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

Western disturbance active 17 February: मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आसमान साफ होने के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। अगले 24 घंटे तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है। उत्तर पश्चिम की दिशा बदल गई है; अब दक्षिण और पश्चिम दिशा से हवाएं आ रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण गंगा के मैदानी इलाकों के मौसम में परिवर्तन आएगा। 17 फरवरी के बाद मौसम में परिवर्तन आएगा जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस दौरान ऊंचे आसमान पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। पॉकेट में बारिश होने की भी संभावना है।