यूपी पुलिस के दरोगा ने शीशा तोड़कर की कार की चोरी, सीओ के आदेश पर मुकदमा दर्ज

Car theft, case filed against Sub Inspector: इटावा में दरोगा के खिलाफ कार चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर से कार चोरी हुई थी। महिला ने अपनी कार की खोज की, लोगों से बातचीत की, लेकिन कार नहीं मिली। इसके बाद उसने सीसीटीवी फुटेज देखा। जिसमें एक व्यक्ति कार ले जाते हुए दिखाई पड़ा। जिसकी पहचान दरोगा के रूप में हुई। वर्तमान समय में वह कन्नौज में तैनात है। आरोप है कि महिला ने फोन पर बातचीत की तो उसने कार ले जाना स्वीकार किया और कहा कि 2 दिन में वापस कर देगा, लेकिन कार वापस नहीं की। महिला की शिकायत पर प्रारंभिक जांच कराई गई। प्रारंभिक जांच में मामला सही पाया गया। दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।‌