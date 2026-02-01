इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन को मिली सौगात, डीआरएम प्रयागराज ने निरीक्षण के दौरान की घोषणा

उन्होंने बताया कि रेल नीर के अतिरिक्त भी अन्य कई कंपनीियां हैं जिनके पानी को रेलवे ने अप्रूव्ड किया है और यह पानी रेलवे प्लेटफार्म और ट्रेन में बेचा जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि अन्य कंपनी का पानी बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध वेंडर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी सुरक्षा और कड़ी की जाएगी। कमर्शियल डिपार्टमेंट को भी इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा कि अवैध वैंडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रेलवे में गैरकानूनी कर अलाउड नहीं है।