उस रात मुझे घर से भगा दिया… पता नहीं था बेटे की हत्या होने वाली है, पिता की दर्दनाक आपबीती

लाखन सिंह ने बताया कि मैं रोज की तरह सोमवार सुबह करीब 7 बजे बेटे के घर चाय पीने पहुंचा। घर का दरवाजा खुला था और अंदर सन्नाटा पसरा था। कई बार आवाज दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। इस पर अंदर जाकर देखा तो बरामदे में बेटे का खून से लथपथ शव पड़ा था। शरीर पर दर्जनों वार के निशान थे और पास ही खून से सनी कुल्हाड़ी पड़ी थी। बहू और पोती घर से गायब थीं।