मोहम्मद गौरी के सेनापति की मजार को मिला नोटिस, नहीं मिली उर्स की अनुमति, चलेगा बुलडोजर!

Notice to Etawah Mazar: इटावा के फिशर वन ब्लॉक में पुरानी मजार को क्षेत्रीय वन अधिकारी बढ़पुरा ने नोटिस जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि तय सीमा के अंदर मजार की भूमि के कागजात उपलब्ध कराए जाएं, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई करते हुए अवैध मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस मिलने के बाद मजार संचालकों में हड़कंप मच गया है। उनका कहना है कि यह मजार काफी पुरानी है और यहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ‌जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर संचालक और ग्रामीणों ने मजार बचाने की मांग की है। वन विभाग की तरफ से मजार के आसपास बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है।