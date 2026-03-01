सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे ने संसद में बोले- वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में 50% की छूट मिले

Etawah MP Jitendra Kumar Dohre: इटावा सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे ने कोविद-19 संक्रमण काल के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए बंद की गई छूट को फिर बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू तवी, अजमेर वंदे भारत, मरुधर जैसी ट्रेनों को संसदीय क्षेत्र के स्टेशनों में ठहराव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे लोकसभा में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने रेलवे से स्थानीय लोगों को होने वाली समस्याओं के समाधान की भी मांग की।