17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे ने संसद में बोले- वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में 50% की छूट मिले

Etawah MP Jitendra Kumar Dohre: इटावा सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे ने संसदीय क्षेत्र में रेलवे से होने वाली दिक्कतों को संसद में उठाया। इसके साथ ही कोरोना काल में वरिष्ठ नागरिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से छीनी गई सुविधाओं को बहाल करने की मांग की।

2 min read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Mar 17, 2026

संसद में बोलते सपा सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे, फोटो सोर्स- X समाजवादी पार्टी

फोटो सोर्स- X समाजवादी पार्टी

Etawah MP Jitendra Kumar Dohre: इटावा सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे ने कोविद-19 संक्रमण काल के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए बंद की गई छूट को फिर बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू तवी, अजमेर वंदे भारत, मरुधर जैसी ट्रेनों को संसदीय क्षेत्र के स्टेशनों में ठहराव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे लोकसभा में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने रेलवे से स्थानीय लोगों को होने वाली समस्याओं के समाधान की भी मांग की।

बंद की गई ट्रेनों को शुरू करने की मांग

उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय क्षेत्र से सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे ने लोकसभा में कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान बंद की गई ट्रेनों को शुरू करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों को रेलवे के रिजर्वेशन में मिलने वाली सुविधा को फिर से शुरू करने की मांग की है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आरक्षण में सुविधा मिले

इटावा सांसद ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की स्वतंत्रता में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिनके लिए रेलवे में सीट आरक्षण की सुविधा मिल रही थी, लेकिन अब यह सुविधा नहीं मिल रही है। उनकी मांगे है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों को रेलवे में आरक्षण में मिलने वाली सुविधा फिर से शुरू की जाए।

वरिष्ठ नागरिकों को 50% की छूट मिले

लोकसभा सदस्य ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में छूट की सुविधा मिलती थी, जिसे भी समाप्त कर दिया गया। उनकी मांग है कि रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को 50% की छूट दी जाए या छूट महिलाओं और छात्रों को भी दी जाए। संसदीय क्षेत्र के फफूंद, भरथना, इटावा, अछल्दा आदि स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों को कोरोना काल में बंद कर दिया गया था, जिन्हें एक बार फिर शुरू किया जाए। राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव भी किया जाए, जिससे कि लोगों को दिल्ली आने-जाने में सुविधा हो।

इटावा मैनपुरी अंडरब्रिज में भर जाता है बारिश का पानी

इटावा-मैनपुरी रोड पर रेलवे अंडर ब्रिज बना हुआ है जिसमें बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। जिससे आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता है। स्थानीय जनता की मांग है कि यहां पर पैदल आने-जाने वालों के लिए एक पुल बनाया जाए। जिससे उन्हें आने-जाने में सुविधा हो। रेलवे में काफी जगह खाली पड़ी है। इन जगहों को बेरोजगार युवाओं से भरा जाए, जिससे बेरोजगार युवकों को नौकरी मिल सके।

रेलवे कर्मचारियों के लिए नए मकान बनाए जाए

रेलवे के बने हुए मकान भी जर्जर हो चुके हैं, उनके मकान भी जो काफी खतरनाक हैं। इन मकानों को हटाकर नए मकान बनाए जाएं। इटावा, अछल्दा, फफूंद स्टेशन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस, अजमेर एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस, ऊंचाहार एक्सप्रेस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तूफान एक्सप्रेस, लिंक एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस, मुरी एक्सप्रेस का ठहराव भी किया जाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Mar 2026 09:43 pm

Published on:

17 Mar 2026 09:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे ने संसद में बोले- वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में 50% की छूट मिले

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम विभाग का कोहरा और वायु गुणवत्ता को लेकर अलर्ट: अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक

दिन में तेज धूप, फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा

शेरों के सोहर गाओ!… अखिलेश यादव ने इटावा सफारी में नीरजा के प्रसव पर दी बधाई, शेरनी ने 4 शावकों को दिया जन्म

etawah safari news
इटावा

Etawah में डांसर युवकों का आरोप, किन्नर समूह ने जबरन लिंग परिवर्तन का दबाव बनाया

जबरन लिंग परिवर्तन का दबाव बनाने और विरोध करने पर मारपीट का आरोप, थाने में दी तहरीर (Source: Etawah Police Media Cell)
इटावा

17 साल छोटी साली को भगा कर जीजा ने की शादी, चार दिन बाद कर दी हत्या, मचा कोहराम

घटनास्थल पर लगी भीड़, फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा

अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री के भगवा वस्त्र पर एक बार फिर बड़ा हमला, बोले- विदाई के पहले की विदेश यात्रा

होली मिलन समारोह में अखिलेश यादव, फोटो सोर्स- 'X' समाजवादी पार्टी
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.