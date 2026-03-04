अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री के भगवा वस्त्र पर एक बार फिर बड़ा हमला, बोले- विदाई के पहले की विदेश यात्रा

Akhilesh Yadav attacks Chief Minister saffron clothes: इटावा के सैफई पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़े पर फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भगवा कपड़ा पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता है। दूसरों का दुख-दर्द समझने वाला योगी होता है। इस मौके पर उन्होंने शंकराचार्य विवाद पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूजनीय शंकराचार्य पीड़ित हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर उन्होंने कहा कि वह युद्ध के खिलाफ है। यह देश शांति और अहिंसा का है। होली मिलन समारोह में आए कलाकारों ने अपना करतब दिखाया, फाग का भी आयोजन किया गया।