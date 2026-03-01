3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

Weather update: कल आसमान साफ, निकलेगी तेज धूप, जानें कैसा रहेगा होली के दिन का मौसम?

Weather forecast: मौसम विभाग के अनुसार होली के दिन आसमान साफ रहेगा, तेज धूप निकलने की संभावना है। दिन में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

2 min read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Mar 03, 2026

UP weather update: मौसम विभाग के अनुसार, कल से आसमान में कहीं-कहीं पॉकेट में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। आने वाले दिनों में तापमान में क्रमिक वृद्धि हो सकती है। दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। पश्चिम उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम पर अपना असर दिखाएंगी। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चल सकती है। दोपहर में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन और रात के तापमान पर उत्तर-पश्चिमी हवाएं नियंत्रण कर सकती हैं। 1 से 2 डिग्री का उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है। बारिश नहीं होगी। ‌

उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार 4 मार्च का तापमान 17–34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिन में तेज धूप निकलेगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है। रात में भी पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा इटावा का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, 5 मार्च गुरुवार के दिन का तापमान 17 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में भी पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर पड़ेगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है‌। बारिश नहीं होगी।

कैसा रहेगा 10 मार्च तक के मौसम का हाल?

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार 6 मार्च का तापमान 18 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा। शनिवार 7 मार्च का तापमान 18 से 35 डिग्री के बीच, सोमवार, 9 मार्च, का तापमान 19 से 37 डिग्री के बीच और मंगलवार 10 मार्च का तापमान 19 से 37 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Mar 2026 10:18 pm

Published on:

03 Mar 2026 10:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / Weather update: कल आसमान साफ, निकलेगी तेज धूप, जानें कैसा रहेगा होली के दिन का मौसम?

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दहेज उत्पीड़न से परेशान युवक स्टेटस पर आत्महत्या का रोते हुए वीडियो लगा हुआ गायब, 1 साल पहले हुई थी शादी

इटावा पुलिस, फोटो सोर्स- इटावा पुलिस
इटावा

देह व्यापार का खुलासा: रेट सात सौ रुपए, दो महिलाएं सहित आठ गिरफ्तार, होटल मालिक…

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- इटावा पुलिस
इटावा

होली के पहले छाया मातम: नाबालिग छात्र-छात्रा फांसी के फंदे पर लटक दी जान

एएसपी ग्रामीण श्रीश चंद्र, फोटो सोर्स- इटावा पुलिस
इटावा

एसएसपी की बड़ी कार्रवाई: वायरल वीडियो में शामिल सिपाही को किया निलंबित

एसएसपी इटावा, फोटो सोर्स- इटावा पुलिस
इटावा

बारिश ने 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा, फरवरी में भी निराशा हाथ लगी, क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

जनवरी-फरवरी में कब बारिश, फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.