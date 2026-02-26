बारिश ने 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा, फरवरी में भी निराशा हाथ लगी, क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

UP weather update: मौसम विभाग के अनुसार इस बार सर्दियों की बारिश ने निराश किया है। 1 जनवरी से 24 फरवरी के बीच 58% बारिश कम दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीजन के अंत तक यह अभी 60% हो सकती है। पिछले 10 सालों से शीतकालीन में कम बारिश का रिकॉर्ड है। 23 जनवरी से 26 जनवरी के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन फरवरी काफी सूखा रहा।