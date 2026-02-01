मदरसा बनाने की भनक लगते ही पहुंची पुलिस, पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को उठाया

मिली शिकायत के आधार पर चकरनगर थाना प्रभारी बलराम मिश्रा हमराही सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंच गए और मौजूद लोगों से पूछताछ की। निर्माण कार्य करा रहे नसीब खान को पुलिस साथ लेकर आ गई। उसे एसडीएम ब्रह्मानंद सिंह कठेरिया के सामने पेश किया गया। एसडीएम ने बताया कि निर्माण कार्य के संबंध में तीन लोगों से पूछताछ की गई है, जिन्होंने बताया कि मदरसा नहीं बल्कि गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है। इस पर उन्हें चेतावनी दी गई कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।