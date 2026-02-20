कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर: मौसम गरम, मार्च महीने में हीट वेव, अप्रैल-मई में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि फरवरी महीने में ठंडक बनाए रखने में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय भूमिका निभाता है। यह बारिश, बादल और तापमान को नियंत्रित करता है। इस वर्ष काफी कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी आया है, जिससे औसत के बराबर बारिश नहीं हुई और सूरज की किरणें सीधे धरातल पर पहुंच रही हैं। मार्च और अप्रैल में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मार्च महीने में हीट वेव शुरू होने की संभावना है जिसके कारण तापमान 35 से 38 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। पिछले साल की तुलना में मार्च और अप्रैल की गर्मी और अधिक रहने की संभावना है।