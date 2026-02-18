खुशखबरी: आनंद विहार से इटावा होते हुए डानकुनी के लिए होली स्पेशल ट्रेन, स्टापेज और टाइम टेबल?

Holi special train from Dankuni Junction to Anand Vihar: उत्तर मध्य रेलवे ने होली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आनंद विहार से डानकुनी जंक्शन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से खुलकर टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन और मिर्जापुर होते हुए डानकुनी जंक्शन पहुंचेगी। डानकुनी जंक्शन से 28 फरवरी और 7 मार्च को यह ट्रेन चलेगी, जबकि आनंद विहार टर्मिनल से रविवार 1 मार्च और 8 मार्च को खुलेगी। होली स्पेशल ट्रेन में तृतीय श्रेणी के चार डिब्बे, स्लीपर के 10 और सामान्य के 6 डिब्बे शामिल हैं।