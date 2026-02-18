18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

खुशखबरी: आनंद विहार से इटावा होते हुए डानकुनी के लिए होली स्पेशल ट्रेन, स्टापेज और टाइम टेबल?

Holi special train from Anand Vihar to Dankuni Junction: उत्तर मध्य रेलवे ने डानकुनी से आनंद विहार टर्मिनल के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निश्चय किया है। ट्रेन मिर्जापुर, प्रयागराज, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला में रुकेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Feb 18, 2026

होली स्पेशल ट्रेन, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Holi special train from Dankuni Junction to Anand Vihar: उत्तर मध्य रेलवे ने होली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आनंद विहार से डानकुनी जंक्शन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से खुलकर टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन और मिर्जापुर होते हुए डानकुनी जंक्शन पहुंचेगी। डानकुनी जंक्शन से 28 फरवरी और 7 मार्च को यह ट्रेन चलेगी, जबकि आनंद विहार टर्मिनल से रविवार 1 मार्च और 8 मार्च को खुलेगी। होली स्पेशल ट्रेन में तृतीय श्रेणी के चार डिब्बे, स्लीपर के 10 और सामान्य के 6 डिब्बे शामिल हैं।

03009 होली स्पेशल ट्रेन 12:20 पर डानकुनी से खुलेगी

उत्तर प्रदेश की इटावा को होली स्पेशल ट्रेन मिल रही है। ‌ जो दिल्ली से डानकुनी के बीच चलेगी।उत्तर मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 03009 होली त्यौहार विशेष रेलगाड़ी डानकुनी जंक्शन से दोपहर में 12:20 पर खुलेगी, जो मिर्जापुर, प्रयागराज जंक्शन और गोविंदपुरी होते हुए इटावा 23:10 पर पहुंचेगी। 23:12 पर इटावा से चलकर टूंडला होते हुए आनंद विहार टर्मिनल पहुंचने का समय 11 बजे है। यह ट्रेन शनिवार, 28 फरवरी और 7 मार्च को डानकुनी से खुलेगी।

आनंद विहार से 15:00 बजे खुलेगी होली स्पेशल ट्रेन 03010

आनंद विहार से दानकुनी के लिए 03010 रविवार 1 मार्च और 8 मार्च को 15:00 बजे खुलेगी। जो टूंडला, इटावा और गोविंदपुरी होते हुए प्रयागराज 3 बजे पहुंचेगी। 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद मिर्जापुर होते हुए डानकुनी जंक्शन 23:30 पर पहुंचेगी। यह ट्रेन रविवार 1 मार्च और 8 मार्च को मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 08:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / खुशखबरी: आनंद विहार से इटावा होते हुए डानकुनी के लिए होली स्पेशल ट्रेन, स्टापेज और टाइम टेबल?

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में करवट बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा

इटावा के चंद्र मोहन तिवारी ने अबू धाबी में लहराया तिरंगा, निशानेबाजी में जीते एक सोना और दो रजत

पदक दिखाते चंद्र मोहन तिवारी, फोटो सोर्स- परिजन
इटावा

सैय्यद दरगाह ध्वस्तीकरण की सुनवाई शुरू, दस्तावेज जमा करने के निर्देश, सीएम ऑफिस से आई थी शिकायत

मजार पर लगाई गई धवस्तीकरण की नोटिस, फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा

अखिलेश यादव ने कहा- मुख्यमंत्री बिष्ट ने आईने में अपने आपको देखकर विधानसभा में भाषण दिया

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, फोटो सोर्स- 'X' समाजवादी पार्टी
इटावा

गोमती एक्सप्रेस की असुरक्षित यात्रा, जहर खुरानी ने नशीला बिस्किट खिलाकर लूटा, पटरी के बीच मिला यात्री

अस्पताल में उपचार करता यात्री, फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.