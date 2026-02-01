पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में करवट बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना

Western disturbance active, rain in these districts: मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार आज पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जिसका असर 24 घंटे बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। ऊंचे आसमान पर घने बादल छाए रहेंगे। पॉकेट में बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इटावा में कल सुबह से ही बारिश हो सकती है। दिन में भी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आगरा, इटावा, औरैया और कानपुर देहात में बारिश होने की संभावना है।