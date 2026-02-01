पढ़ाते समय शिक्षक अचानक गिरा, विद्यालय में मचा हड़कंप, डॉक्टर ने मृत घोषित किया

Death of teacher: इटावा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षक की अचानक तबियत बिगड़ी और वह गिर पड़े। साथी शिक्षक उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में ले गए। जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार हार्ट अटैक के कारण मौत हो सकती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिक्षक की मौत के बाद शिक्षा विभाग में शौक की लहर दौड़ गई। मामला महेवा ब्लॉक स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का है।