पहले पिटाई, फिर मारी गोली…आखिर में सिर धड़ से अलग कर फेंका, बहन के अफेयर से खौल उठा भाई

मनीष परिवार में सबसे छोटा था। उसने बीएससी एग्रीकल्चर और बीएड की पढ़ाई की थी और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। हाल ही में उसने जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा भी दी थी, जिसका रिजल्ट आना बाकी था। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद जब मनीष का शव घर पहुंचा, तो परिवार में कोहराम मच गया। देर शाम गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।