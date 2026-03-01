एसएसपी की बड़ी कार्रवाई: वायरल वीडियो में शामिल सिपाही को किया निलंबित

Video of constable taking bribe goes viral: इटावा में अवैध खनन को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें सिपाही और अवैध खनन से जुड़े लोगों के बीच बातचीत हो रही है। इस दौरान रिश्वत लेने की भी बात सामने आ रही है। मामले को सुलझाने की भी चर्चा हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया और पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी को दी है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना इकदिल थाना क्षेत्र की है।