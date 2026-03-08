8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

17 साल छोटी साली को भगा कर जीजा ने की शादी, चार दिन बाद कर दी हत्या, मचा कोहराम

Murder in Etawah: इटावा में अपनी उम्र से 17 साल छोटी रिश्ते में साली को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उससे साथ शादी कर ली। बीती रात उसने उसकी हत्या कर दी और थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी। .

2 min read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Mar 08, 2026

घटनास्थल पर लगी भीड़, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Murder in Etawah: इटावा में जीजा ने 17 साल छोटी साली की ईंटों से कुचल कर हत्या कर दी। जो 4 दिन पहले ही साली को लेकर दिल्ली भाग गया था। वहीं पर मंदिर में शादी कर ली। सास के बुलाने पर इटावा वापस आया था और लड़ाई के बाद उसकी हत्या कर दी। ‌ हत्यारोपी जीजा थाना पहुंच गया। जहां उसने पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कमरा खून से लथपथ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्यारोपी ने स्वयं घटना की जानकारी दी है।‌ इसके पहले लड़की भगाने का मामला सैफई थाना में दर्ज किया गया था। ‌घटना करनपुरा इलाके का है।

हत्यारोपी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी

उत्तर प्रदेश के इटावा के करनपूरा कोतवाली क्षेत्र में हृदयविदारक घटना हुई है। दिल्ली के रहने वाले विजय ने अपनी दूसरी पत्नी की एक पत्थर से कूच कर हत्या कर दी। थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस को सूचना दी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है और शव घर में पड़ा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

क्या कहता है मृतका का भाई?

मृतका के भाई बताया कि बीते 5 मार्च को विजय उसकी बहन को पहले फैसला कर भाग लिया था। दिल्ली में ही उसने शादी कर ली, जिसका फोटो और वीडियो भी भेजा था। मां ने बातचीत के दौरान बेटी को घर आने के लिए कहा, जिस पर वह तैयार हो गई। यहां आने के बाद उन्हें पुलिस से जानकारी हुई और अस्पताल में बुलाया गया। जहां बहन मृत अवस्था में मिली।‌

पहली पत्नी को छोड़ चुका था

मृतक के भाई ने बताया कि विजय ने 5 साल पहले उनकी मौसी की लड़की निशा से शादी की थी, जिसे एक 3 साल की बेटी भी है। आपस में पटरी नहीं खाने के कारण निशा अब अपने मायके में रह रही है। करनपुरा थाना पुलिस ने बताया कि विजय ने स्वयं हत्या करना कबूल किया है। जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जांच की जा रही है।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी?

क्षेत्राधिकारी ने बताया कि 5 मार्च को विजय पुत्र बुद्धि निवासी थाना कोतवाली इटावा अपनी नाबालिग साली को लेकर चला गया था। इस संबंध में थाना सैफई में एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी। जिसकी तलाश में एक टीम दिल्ली भेजी गई थी।

साली घर जाने को नहीं थी तैयार

क्षेत्राधिकारी ने बताया कि विजय ने थाने में पहुंचकर बताया कि उसे जानकारी हुई कि पुलिस तलाश कर रही है, तो वह अपनी साली को लेकर वापस इटावा आ गया और उसे घर जाने को कहा, लेकिन साली तैयार नहीं हुई। इस पर उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और सर को ईंट से कुचल दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 06:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / 17 साल छोटी साली को भगा कर जीजा ने की शादी, चार दिन बाद कर दी हत्या, मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री के भगवा वस्त्र पर एक बार फिर बड़ा हमला, बोले- विदाई के पहले की विदेश यात्रा

होली मिलन समारोह में अखिलेश यादव, फोटो सोर्स- 'X' समाजवादी पार्टी
इटावा

Weather update: कल आसमान साफ, निकलेगी तेज धूप, जानें कैसा रहेगा होली के दिन का मौसम?

इटावा

दहेज उत्पीड़न से परेशान युवक स्टेटस पर आत्महत्या का रोते हुए वीडियो लगा हुआ गायब, 1 साल पहले हुई थी शादी

इटावा पुलिस, फोटो सोर्स- इटावा पुलिस
इटावा

देह व्यापार का खुलासा: रेट सात सौ रुपए, दो महिलाएं सहित आठ गिरफ्तार, होटल मालिक…

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- इटावा पुलिस
इटावा

होली के पहले छाया मातम: नाबालिग छात्र-छात्रा फांसी के फंदे पर लटक दी जान

एएसपी ग्रामीण श्रीश चंद्र, फोटो सोर्स- इटावा पुलिस
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.