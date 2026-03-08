17 साल छोटी साली को भगा कर जीजा ने की शादी, चार दिन बाद कर दी हत्या, मचा कोहराम

Murder in Etawah: इटावा में जीजा ने 17 साल छोटी साली की ईंटों से कुचल कर हत्या कर दी। जो 4 दिन पहले ही साली को लेकर दिल्ली भाग गया था। वहीं पर मंदिर में शादी कर ली। सास के बुलाने पर इटावा वापस आया था और लड़ाई के बाद उसकी हत्या कर दी। ‌ हत्यारोपी जीजा थाना पहुंच गया। जहां उसने पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कमरा खून से लथपथ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्यारोपी ने स्वयं घटना की जानकारी दी है।‌ इसके पहले लड़की भगाने का मामला सैफई थाना में दर्ज किया गया था। ‌घटना करनपुरा इलाके का है।