Etawah में डांसर युवकों का आरोप, किन्नर समूह ने जबरन लिंग परिवर्तन का दबाव बनाया

पीड़ित युवकों के अनुसार, वे कार्यक्रम में डांस प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद एक किन्नर समूह से उनका विवाद हो गया। युवकों का आरोप है कि किन्नर समूह की अगुवाई करने वाली Nandini Pandey और उनके कुछ साथियों ने उन पर दबाव बनाया कि वे किन्नर समुदाय में शामिल हो जाएं और लिंग परिवर्तन करा लें। युवकों का कहना है कि उन्होंने इस बात का विरोध किया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि इसी दौरान किन्नर समूह के कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट भी की।