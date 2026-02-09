9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

ना नीला ड्रम और ना ही बक्शा, प्रेमी के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से की पति हत्या

Wife kills husband for her lover: इटावा में पत्नी ने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या कर दी और दो बेटियों को लेकर मौके से फरार हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Feb 09, 2026

घटना की जानकारी देते मृतक के भाई लालू और अपर पुलिस अधीक्षक, फोटो सोर्स- इटावा पुलिस

फोटो सोर्स- इटावा पुलिस

Wife murders husband: इटावा में प्रेमी के लिए दो बेटियों की मां ने अपने पति की कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी। अपनी दोनों बेटियों को लेकर मौके से फरार हो गई। घटना की जानकारी होते ही घर में कोहराम मच गया। मौके पर काफी खून पड़ा था और एक कुल्हाड़ी भी पड़ी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।‌ अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। हत्या भरथना थाना क्षेत्र की है।

प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या

उत्तर प्रदेश के इटावा के भरथना थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ियापुर गांव निवासी रणवीर सिंह यादव (45) पुत्र लाखन सिंह यादव की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।

मृतक के भाई ने बताया

मृतक रणवीर सिंह यादव के भाई लालू ने बताया कि रणवीर की शादी 2018 में पूजा के साथ हुई थी, जिसकी दो बेटियां हैं। पूजा का अर्पित के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। घर वालों को भी इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूजा पर आरोप लगाया कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर रणवीर की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और दोनों बच्चियों को लेकर फरार हो गई।

फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची भरथना थाना पुलिस ने निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। इस दौरान साक्ष्य एकत्र किए गए। एसपी ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। भरथना थाना पुलिस ने बताया कि हत्या कुल्हाड़ी से काटकर की गई है, जो मौके पर बरामद हुई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

क्या कहते हैं अपर पुलिस अधीक्षक?

इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भरथना पुलिस को सूचना मिली कि पड़ियापुर गांव में हत्या कर दी गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों ने बताया कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से तहरीर लेकर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 11:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / ना नीला ड्रम और ना ही बक्शा, प्रेमी के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से की पति हत्या

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Minister against corrupt officer: रिश्वत लेने का मामला, जिला प्रभारी मंत्री बोले- सरकार की छवि धूमिल…

बैठक में शामिल जिला प्रभारी मंत्री, फोटो सोर्स- 'X' धर्मवीर प्रजापति
इटावा

‘यूपी छोड़ो, बंगाल आओ…’ मुसलमानों को लेकर मौलाना जर्जिस ने दिया भड़काऊ बयान

मौलाना जर्जिस अंसारी की तकरीर से मचा बवाल
इटावा

शिवपाल की DM-SSP को चेतावनी, BLO को मारा पीटा जा रहा, सपाई सड़क पर उतरे तो दिक्कत होगी

शिवपाल यादव फोटो सोर्स सपा नेता के x अकाउंट से
इटावा

मोहम्मद गौरी के सेनापति की मजार को मिला नोटिस, नहीं मिली उर्स की अनुमति, चलेगा बुलडोजर!

मजार के विषय में जानकारी देते संचालक, फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा

नई दिल्ली से लखनऊ धड़धड़ाते आ रही शताब्दी एक्सप्रेस, क्रॉसिंग के बंद गेट के बीच में फंसी कार, मचा हड़कंप

ट्रेन हादसा होते बचा, फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.