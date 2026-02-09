ना नीला ड्रम और ना ही बक्शा, प्रेमी के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से की पति हत्या

Wife murders husband: इटावा में प्रेमी के लिए दो बेटियों की मां ने अपने पति की कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी। अपनी दोनों बेटियों को लेकर मौके से फरार हो गई। घटना की जानकारी होते ही घर में कोहराम मच गया। मौके पर काफी खून पड़ा था और एक कुल्हाड़ी भी पड़ी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।‌ अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। हत्या भरथना थाना क्षेत्र की है।