नई दिल्ली से लखनऊ धड़धड़ाते आ रही शताब्दी एक्सप्रेस, क्रॉसिंग के बंद गेट के बीच में फंसी कार, मचा हड़कंप

New Delhi-Kanpur-Lucknow Train Route: इटावा में नई दिल्ली से लखनऊ आ रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से कार सहित चालक बाल बाल बच गया। जब कार के क्रॉसिंग पार करने के दौरान गेटकीपर ने फाटक बंद कर दिया, जिससे कार बीच में ही फंस गई। इसी बीच स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस आ गई। गनीमत रही कि चालक ने खाली पड़े स्थान पर कार खड़ी कर दी, जिससे हादसा होने से बच गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले में गेटकीपर को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना भरथना रेलवे क्रॉसिंग के पास की है।