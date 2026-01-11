अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट: जब कोई ‘अदृश्य’ करवाता है तभी ऐसा बड़ा काम लेता है आकार

Akhilesh Yadav posted on 'X' about Kedareshwar Temple. इटावा अखिलेश यादव ने लिखा, "जब कोई अदृश्य करवाता है, तभी ऐसा बड़ा काम आकार पाता है।" इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो इटावा के में बन रहे केदारेश्वर मंदिर का है। केदारेश्वर मंदिर की शिवलिंग नेपाल से आई है। नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यह मंदिर यमुना नदी के किनारे बनाया जा रहा है।‌ जिसमें अभी काम चल रहा है। अखिलेश यादव बीच-बीच में केदारेश्वर मंदिर के विषय में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक पर लिखा कि यह कोई 'अदृश्य' करवा रहा है।