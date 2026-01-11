अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट: जब कोई ‘अदृश्य’ करवाता है तभी ऐसा बड़ा काम लेता है आकार

फोटो सोर्स- 'X' अखिलेश यादव)
Akhilesh Yadav posted on 'X' about Kedareshwar Temple. इटावा अखिलेश यादव ने लिखा, "जब कोई अदृश्य करवाता है, तभी ऐसा बड़ा काम आकार पाता है।" इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो इटावा के में बन रहे केदारेश्वर मंदिर का है। केदारेश्वर मंदिर की शिवलिंग नेपाल से आई है। नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यह मंदिर यमुना नदी के किनारे बनाया जा रहा है। जिसमें अभी काम चल रहा है। अखिलेश यादव बीच-बीच में केदारेश्वर मंदिर के विषय में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक पर लिखा कि यह कोई 'अदृश्य' करवा रहा है।
उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारेश्वर मंदिर की स्थापना हो रही है, जिसका निर्माण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करवा रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने एक पत्र लिखा है कि जब कोई अदृश्य शक्ति करवाता है तभी ऐसा बड़ा काम आकार ले पाता है। केदारेश्वर मंदिर का डिजाइन उत्तराखंड स्थित बाबा केदारनाथ मंदिर की तरह है। मंदिर ने बाहर से आकार ले लिया है। मंदिर में विधि-विधान से शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है।
केदारेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग की शिला नेपाल से मंगाई गई थी। जमुना नदी के किनारे स्थित बाबा केदारेश्वर मंदिर में दक्षिण भारत के मैसूर में स्थित प्रसिद्ध मंदिरों की तरह नंदी की स्थापना की गई है। केदारेश्वर मंदिर के भीतरी और बाहरी हिस्से के लिए दक्षिण भारत से खास पत्थर मंगाए गए हैं जिन पर सर्दी, गर्मी और बारिश का प्रभाव नहीं पड़ता है।
इन पत्थरों को लगाने के लिए दक्षिण भारत के करीब 50 कारीगरों को बुलाया गया है जो मंदिर निर्माण कार्य कर रहे हैं। केदारेश्वर मंदिर जमुना नदी के किनारे और लायन सफारी के सामने बनाया जा रहा है जिससे आने-जाने में भी आसानी होगी। आज किए गए पोस्ट से राजनीतिक मायने भी निकल जा रहे हैं जिस पर पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रिया भी आ रही है।
बड़ी खबरेंView All
इटावा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग