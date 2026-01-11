11 जनवरी 2026,

रविवार

इटावा

अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट: जब कोई 'अदृश्य' करवाता है तभी ऐसा बड़ा काम लेता है आकार

Akhilesh Yadav posted on 'X' about Kedareshwar Temple. इटावा में केदारेश्वर मंदिर की स्थापना हो रही है। जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर दो लाइन की पोस्ट शेयर की है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोई 'अदृश्य' करवाता है तभी ऐसा बड़ा काम आकार पाता है।

इटावा

image

Narendra Awasthi

Jan 11, 2026

इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर (फोटो सोर्स- 'X' अखिलेश यादव)

फोटो सोर्स- 'X' अखिलेश यादव)

Akhilesh Yadav posted on 'X' about Kedareshwar Temple. इटावा अखिलेश यादव ने लिखा, "जब कोई अदृश्य करवाता है, तभी ऐसा बड़ा काम आकार पाता है।" इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो इटावा के में बन रहे केदारेश्वर मंदिर का है। केदारेश्वर मंदिर की शिवलिंग नेपाल से आई है। नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यह मंदिर यमुना नदी के किनारे बनाया जा रहा है।‌ जिसमें अभी काम चल रहा है। अखिलेश यादव बीच-बीच में केदारेश्वर मंदिर के विषय में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक पर लिखा कि यह कोई 'अदृश्य' करवा रहा है।

अदृश्य करवाता है, तभी ऐसा बड़ा काम आकार लेता है

उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारेश्वर मंदिर की स्थापना हो रही है, जिसका निर्माण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करवा रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने एक पत्र लिखा है कि जब कोई अदृश्य शक्ति करवाता है तभी ऐसा बड़ा काम आकार ले पाता है। केदारेश्वर मंदिर का डिजाइन उत्तराखंड स्थित बाबा केदारनाथ मंदिर की तरह है। मंदिर ने बाहर से आकार ले लिया है। मंदिर में विधि-विधान से शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है।

यमुना नदी के किनारे बन रहा केदारेश्वर मंदिर

केदारेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग की शिला नेपाल से मंगाई गई थी। जमुना नदी के किनारे स्थित बाबा केदारेश्वर मंदिर में दक्षिण भारत के मैसूर में स्थित प्रसिद्ध मंदिरों की तरह नंदी की स्थापना की गई है। केदारेश्वर मंदिर के भीतरी और बाहरी हिस्से के लिए दक्षिण भारत से खास पत्थर मंगाए गए हैं जिन पर सर्दी, गर्मी और बारिश का प्रभाव नहीं पड़ता है।

दक्षिण से बुलाए गए कारीगर

इन पत्थरों को लगाने के लिए दक्षिण भारत के करीब 50 कारीगरों को बुलाया गया है जो मंदिर निर्माण कार्य कर रहे हैं। केदारेश्वर मंदिर जमुना नदी के किनारे और लायन सफारी के सामने बनाया जा रहा है जिससे आने-जाने में भी आसानी होगी। आज किए गए पोस्ट से राजनीतिक मायने भी निकल जा रहे हैं जिस पर पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रिया भी आ रही है।

इटावा

उत्तर प्रदेश

भागवत कथा में हंगामा: व्यास गद्दी पर बैठने का प्रयास, रोकने पर तोड़फोड़, बाबा साहेब की फोटो फेंका

कार्यक्रम स्थल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा

आठवीं तक पढ़ी महिला CM योगी आदित्यनाथ से 2 बार हो चुकी सम्मानित; सफलता की क्या है कहानी?

success story women earning big money from crops like strawberries dragon fruit and ragi in their fields
इटावा

इटावा में SIR पूरी: 1229631 मतदाताओं में से 996613 मतदाता बचे, सबसे ज्यादा सदर विधानसभा प्रभावित

जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब एआईआर )
इटावा

आसमान से कोहरे की झमाझम बारिश, ठंड से ठिठुरा इटावा, तापमान 2.6 डिग्री, कोहरे की चेतावनी

घने कोहरे का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा

मौसम में बड़ा उलट-फेर: कानपुर का न्यूनतम तापमान 3.2 और इटावा का 3.8, ठंड से थमी रफ्तार 

विजिबिलिटी में आई काफी कमी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा
