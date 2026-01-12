Etawah News: हंगामे के तीन महीने बाद युटुबर और उसकी बहनें गिरफ्तार, गिरफ्तारी में देरी पर पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल



घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत लेकर थाने जाने पर उसकी तहरीर के साथ दुर्व्यवहार किया गया और मामले को दबाने का प्रयास हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ा, जिसके चलते आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

अब करीब तीन महीने बाद पुलिस ने यूट्यूबर अश्वि यादव और उसकी बहन नीतू यादव को गिरफ्तार कर शांति भंग की कार्रवाई की है। थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि पूरे मामले की जांच अभी जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।