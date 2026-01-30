मोबाइल पर इस फाइल को खोला, बैंक खाते से निकल गए 4 लाख 90 हजार रुपए, साइबर पोर्टल पर शिकायत

फोटो सोर्स- पत्रिका
Be alert: Bank account emptied after opening file. इटावा में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। मोबाइल पर अज्ञात नंबर से एक फाइल भेजी गई। जिसको खोलने के बाद बैंक अकाउंट खाली हो गया। इसकी जानकारी होने पर तत्काल बैंक से संपर्क किया, लेकिन साइबर ठगी करने वाले अपना काम कर गए। इस संबंध में पीड़ित ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करके पैसे वापस कराए जाने की मांग की है। साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना जसवंत नगर थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के इटावा के जसवंत नगर में साइबर ठगों ने विलासपुर निवासी अनिल कुमार के मोबाइल पर 24 जनवरी को सुबह के समय एपीके फाइल भेजी। अज्ञात नंबर से 'एपीके फाइल' आने के बाद भी अनिल कुमार ने उस फाइल को खोल दिया। फाइल खोलने के बाद मोबाइल पर मैसेज आने शुरू हो गए।
अनिल कुमार ने बताया कि 10:14 तक उनके बैंक अकाउंट से 4 लाख 90 हजार रुपए निकल गए थे। मैसेज आने के बाद उन्हें जानकारी हुई और ठगी का एहसास हुआ। तुरंत बैंक से संपर्क करके अकाउंट के संचालन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। साइबर ठग अकाउंट खाली कर चुके थे।
अनिल कुमार ने बताया कि बैंक से निराश होने के बाद एनसीआरबी पोर्टल के साइबर पोर्टल पर मामले की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने ठगी की रकम वापस कराए जाने की मांग की। पुलिस ने साइबर ठग के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। 4 लाख 90 हजार निकालने के बाद घर में हड़कंप मच गया।
