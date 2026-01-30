मोबाइल पर इस फाइल को खोला, बैंक खाते से निकल गए 4 लाख 90 हजार रुपए, साइबर पोर्टल पर शिकायत

Be alert: Bank account emptied after opening file. इटावा में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। मोबाइल पर अज्ञात नंबर से एक फाइल भेजी गई। जिसको खोलने के बाद बैंक अकाउंट खाली हो गया। इसकी जानकारी होने पर तत्काल बैंक से संपर्क किया, लेकिन साइबर ठगी करने वाले अपना काम कर गए। इस संबंध में पीड़ित ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करके पैसे वापस कराए जाने की मांग की है। साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना जसवंत नगर थाना क्षेत्र की है।