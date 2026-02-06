यूपी में 1 लाख का इनामी बदमाश रिहान ढेर, 30 मिनट चली गोलियों की जंग, 90 केस थे दर्ज

पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की गोलीबारी में शामली कोतवाली में तैनात सिपाही सुमित बैसला गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 30 से 35 मिनट तक लगातार मुठभेड़ चली। इस दौरान पुलिस ने पूरी सतर्कता के साथ जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश रिहान को गोली लग गई, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।