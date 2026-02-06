6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शामली

यूपी में 1 लाख का इनामी बदमाश रिहान ढेर, 30 मिनट चली गोलियों की जंग, 90 केस थे दर्ज

उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 1 लाख रुपये के इनामी बदमाश रिहान को मार गिराया।

2 min read
Google source verification

शामली

image

Anuj Singh

Feb 06, 2026

एक लाख का इनामी बदमाश रिहान ढेर

एक लाख का इनामी बदमाश रिहान ढेर Source- X

Rehan was killed in encounter: यूपी के शामली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी लुटेरे को मुठभेड़ में मार गिराया है। यह मुठभेड़ झिंझाना से कसेरवा जाने वाले मार्ग पर यमुना नहर के पास हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में दो बदमाश मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और रात करीब 12:30 बजे दोनों बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया गया।

सरेंडर के बजाय फायरिंग

पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की गोलीबारी में शामली कोतवाली में तैनात सिपाही सुमित बैसला गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 30 से 35 मिनट तक लगातार मुठभेड़ चली। इस दौरान पुलिस ने पूरी सतर्कता के साथ जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश रिहान को गोली लग गई, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

अस्पताल में किया गया मृत घोषित

गोली लगने के बाद पुलिस रिहान को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए। रिहान के पास से एक मेड इन इटली पिस्तौल और एक देसी पिस्तौल मिली है। मारा गया बदमाश रिहान दिल्ली के जाकिर नगर, न्यू ओखला का रहने वाला था। उस पर करीब 90 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। रिहान लंबे समय से पुलिस से भाग रहा था और उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। वह लूट और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल रहा है।

फरार बदमाश की तलाश जारी

पुलिस ने बताया कि फरार हुए बदमाश की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घायल सिपाही सुमित बैसला का इलाज जारी है और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 08:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / यूपी में 1 लाख का इनामी बदमाश रिहान ढेर, 30 मिनट चली गोलियों की जंग, 90 केस थे दर्ज

बड़ी खबरें

View All

शामली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दोस्त निकला दगाबाज! समोसा खिलाने के बहाने बुलाया और कर दी हत्या

12वीं के छात्र अरशद की चाकू से हत्या
शामली

‘पठान हूं सीने पर गोली मारना’ कहने वाला गैंगस्टर हाजी फिरोज खान ‘तहखाने’ से गिरफ्तार!

gangster haji firoz khan arrested videos went viral on social media shamli
शामली

‘पठान हूं सीने पर गोली मारना’, गैंगस्टर हाजी फिरोज खान बोला-मैंने अल्लाह से वादा किया है…’

gangster haji firoz khan arrested videos went viral on social media shamli
शामली

पापा-चाचा लौट आओ…बेटियों की चीख से गूंज उठा श्मशान घाट, एक साथ जलीं 3 चिताएं

Muzaffarnagar news, vasundhara residency fire, kitchen gas explosion, lpg cylinder blast, fire accident news, kanungo amit gaur death, family died in fire, gas leak accident, uttar pradesh news, fire in house drawing, fire in house
शामली

जानिए कौन है ‘फिरोज खान’ जिसकी 30 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क

Firoz khan
शामली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.