‘पठान हूं सीने पर गोली मारना’ कहने वाला गैंगस्टर हाजी फिरोज खान ‘तहखाने’ से गिरफ्तार!

गैंगस्टर हाजी फिरोज खान गिरफ्तार फोटो सोर्स-Video Grab
Gangster Haji Firoz Khan Arrested: गैंगस्टर हाजी फिरोज खान (Gangster Haji Firoz Khan) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से गैंगस्टर हाजी फिरोज खान चर्चाओं में है।
झिंझाना थाना पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों और SOG टीम के साथ सोमवार दोपहर कस्बे के मोहल्ला पठानान निवासी कुख्यात हिस्ट्रीशीटर व गैंगस्टर हाजी फिरोज खान को उसके घर के 'तहखाने' से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान परिजनों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हाजी फिरोज खान को थाने ले जाया गया।
फिरोज की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिवार के सदस्य और महिलाएं भी थाने पहुंचकर विरोध जताने लगीं, जिससे कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए थाने के बाहर एकत्र भीड़ को खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने फिरोज का CHC ले जाकर चिकित्सीय परीक्षण कराया।
बता दें कि गैंगस्टर हाजी फिरोज खान के हाल ही में वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए थे। जिसमें उसने उत्तर प्रदेश पुलिस से अपनी जान को खतरा बताया।
वीडियो में वह पुलिस से कह रहा है, ''पठान हूं गोली पीठ पर नहीं सीने में मारना, ताकी कोई यह ना कहे पठान था पीठ पर गोली खा गया। इससे आपको भी आसानी होगी। मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा।" वायरल वीडियो में फिरोज खान ने जौनपुर के एक पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि गैंगस्टर हाजी फिरोज खान के वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज नहीं करता है। खान के नाम पर पूरे इलाके में रेप और मर्डर समेत 22 केस दर्ज हैं।
मामले को लेकर ASP सुमित शुक्ला ने बताया कि गैंगस्टर अधिनियम के मामले में फिरोज खान की गिरफ्तारी पर कोर्ट से स्टे लगा हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर आत्महत्या की धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में दर्ज मुकदमे में उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
