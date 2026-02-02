2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शामली

दोस्त निकला दगाबाज! समोसा खिलाने के बहाने बुलाया और कर दी हत्या

Crime News: समोसा खिलाने के बहाने दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को बुलाया। इसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस को एक तमंचा भी मिला है। जानिए पूरा मामला क्या है?

less than 1 minute read
Google source verification

शामली

image

Ravendra Mishra

Feb 02, 2026

12वीं के छात्र अरशद की चाकू से हत्या

12वीं के छात्र अरशद की चाकू से हत्या , फोटो सोर्स -AI

Shamli News : शामली के कांधला इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार करते हुए कुछ युवकों ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान 12वीं के छात्र अरशद के रूप में हुई है और यह विवाद प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है।

चाकुओं से किया हमला

कांधला इलाके का रहने वाला अरशद अपनी मां के साथ बाजार से खरीदारी कर घर लौटा ही था। तभी उसके दोस्त विराट का फोन आया। विराट ने उसे समोसा खिलाने के बहाने बाहर बुलाया। अरशद अपने पिता से यह कहकर घर से निकला था कि वह बस थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह मौत के बुलावे पर जा रहा है।

आरोपी मौके से फरार

इस्सोपुर-बोहड्डा मार्ग पर पहले से ही उसके चार दोस्त घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही अरशद वहां पंहुचा उन लड़कों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल अरशद को जल्दी -जल्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है।

आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

मौके पर पहुंची पुलिस को एक तमंचा भी मिला है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला किसी लड़की से जुड़े विवाद का लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और बाकी तीन की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इलाके के विधायक नाहिद हसन ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

ये भी पढ़ें

झांसी में बच्चा चोर के शक में युवक ने तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग, मचा हड़कंप
झांसी
बच्चा चोर के शक में युवक ने तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 05:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / दोस्त निकला दगाबाज! समोसा खिलाने के बहाने बुलाया और कर दी हत्या
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

शामली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘पठान हूं सीने पर गोली मारना’ कहने वाला गैंगस्टर हाजी फिरोज खान ‘तहखाने’ से गिरफ्तार!

gangster haji firoz khan arrested videos went viral on social media shamli
शामली

‘पठान हूं सीने पर गोली मारना’, गैंगस्टर हाजी फिरोज खान बोला-मैंने अल्लाह से वादा किया है…’

gangster haji firoz khan arrested videos went viral on social media shamli
शामली

पापा-चाचा लौट आओ…बेटियों की चीख से गूंज उठा श्मशान घाट, एक साथ जलीं 3 चिताएं

Muzaffarnagar news, vasundhara residency fire, kitchen gas explosion, lpg cylinder blast, fire accident news, kanungo amit gaur death, family died in fire, gas leak accident, uttar pradesh news, fire in house drawing, fire in house
शामली

जानिए कौन है ‘फिरोज खान’ जिसकी 30 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क

Firoz khan
शामली

3-3 गर्लफ्रेंड का खर्च उठाने को फिजियोथेरेपिस्ट बन गया चोर; ASP से बोला – 4 हजार डेली कमाता फिर भी…

शामली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.