दोस्त निकला दगाबाज! समोसा खिलाने के बहाने बुलाया और कर दी हत्या

मौके पर पहुंची पुलिस को एक तमंचा भी मिला है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला किसी लड़की से जुड़े विवाद का लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और बाकी तीन की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इलाके के विधायक नाहिद हसन ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।