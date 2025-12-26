जानिए कौन है ”फिरोज खान” जिसकी 30 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क

फिरोज खान की फाइल फोटो ( स्रोत शामली पुलिस )
UP Crime : शामली पुलिस और प्रशासन ने फिरोज नाम के एक व्यक्ति की 30 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है। जिस वक्त पुलिस इसकी संपत्ति पर कुर्की का बोर्ड लगाने पहुंची तो परिवार वालों ने हंगामा भी किया लेकिन पुलिस ने चेतावनी देते हुए संपत्ति ने कुर्की का बोर्ड खड़ा कर दिया। साथ भी पुलिस ने यह भी कहा है कि फिरोज के बारे में अगर कोई जानकारी देता है तो उसे पुलिस मित्र माना जाएगा और उसकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी।
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से वेस्ट के बदमाशों में एक बार फिर से दहशत है। इसकी वजह यह है कि फिरोज एक गैंगस्टर है जिस पर करीब 21 मुकदमें चल रहे है। मूल रूप से शामली के झिझांना का रहने वाला फिरोज खान गैंगस्टर समेत अन्य मुकदमों में फरार चल रहा है। पुलिस इसकी लंबे समय से तलाश कर रही है लेकिन कोई पता नहीं चल रहा। इसी क्रम में पुलिस ने फिरोज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसकी 14 संपत्ति कुर्क की हैं। पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट प्रशासन और अदालत को दी है उसमें दावा किया गया है कि यह सारी संपत्तियां फिरोज ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर जुटाई हैं। ऐसे में यह संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए। इसी आधार पर कुर्की की यह कार्रवाई हुई है।
गुरुवार को यह कार्रवाई की गई। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह, एएसपी सुमित शुक्ला, एसडीएम ऊन संदीप कुमारत त्रिपाठी और इनके साथ कैराना पुलिस क्षेत्राधिकारी हेमंत कुमार फोर्स के साथ पहुंचे। इन सभी ने फिरोज के झिंझाना स्थित बैंक्वट हॉल और स्वीमिंग पूल समेत इसकी कृषि भूमि और इसी तरह से इसकी करीब 14 संपत्तियों को कुर्क कर दिया। जब पुलिस और प्रशासन की टीम ने यह कार्य किया तो फिरोज के परिवार वालों ने विरोध भी किया लेकिन टीम ने साफ चेतावनी दे डाली कि अगर फिरोज पेश नहीं हुआ तो पूरी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।
शामली पुलिस के अनुसार फिरोज मूल रूप से झिंझाना का रहने वाला है और आलीशान जीवन जीता है। इसके पास पैतृक संपत्ति बहुत कम है लेकिन जरायम की दुनिया में कदम रखने के बाद इसने अथाह संपत्ति बना ली है। फिलहाल जिन 14 संपत्तियों के बारे में जानकारी हुई है उन्हे कुर्क कर दिया गया है। इन सभी 14 संपत्तियों का बाजारी मूल्य करीब 30 करोड़ रुपये माना जा रहा है। फिरोज के हिस्ट्रीशीट पहले ही खुल चुकी है इसके खिलाफ करीब 21 मुकदमें चल रहे हैं। एसपी शामली का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस को फिरोज के बारे में जानकारी देते हा तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
