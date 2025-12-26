जानिए कौन है ”फिरोज खान” जिसकी 30 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से वेस्ट के बदमाशों में एक बार फिर से दहशत है। इसकी वजह यह है कि फिरोज एक गैंगस्टर है जिस पर करीब 21 मुकदमें चल रहे है। मूल रूप से शामली के झिझांना का रहने वाला फिरोज खान गैंगस्टर समेत अन्य मुकदमों में फरार चल रहा है। पुलिस इसकी लंबे समय से तलाश कर रही है लेकिन कोई पता नहीं चल रहा। इसी क्रम में पुलिस ने फिरोज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसकी 14 संपत्ति कुर्क की हैं। पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट प्रशासन और अदालत को दी है उसमें दावा किया गया है कि यह सारी संपत्तियां फिरोज ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर जुटाई हैं। ऐसे में यह संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए। इसी आधार पर कुर्की की यह कार्रवाई हुई है।