26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शामली

जानिए कौन है ”फिरोज खान” जिसकी 30 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क

UP Crime : पुलिस के अनुसार फिरोज वर्ष 2000 से जरायम की दुनिया में सक्रिय है। फिलहाल इस पर 21 मुकदमें चल रहे हैं।

2 min read
Google source verification

शामली

image

Shivmani Tyagi

Dec 26, 2025

Firoz khan

फिरोज खान की फाइल फोटो ( स्रोत शामली पुलिस )

UP Crime : शामली पुलिस और प्रशासन ने फिरोज नाम के एक व्यक्ति की 30 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है। जिस वक्त पुलिस इसकी संपत्ति पर कुर्की का बोर्ड लगाने पहुंची तो परिवार वालों ने हंगामा भी किया लेकिन पुलिस ने चेतावनी देते हुए संपत्ति ने कुर्की का बोर्ड खड़ा कर दिया। साथ भी पुलिस ने यह भी कहा है कि फिरोज के बारे में अगर कोई जानकारी देता है तो उसे पुलिस मित्र माना जाएगा और उसकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी।

पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों में दहशत

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से वेस्ट के बदमाशों में एक बार फिर से दहशत है। इसकी वजह यह है कि फिरोज एक गैंगस्टर है जिस पर करीब 21 मुकदमें चल रहे है। मूल रूप से शामली के झिझांना का रहने वाला फिरोज खान गैंगस्टर समेत अन्य मुकदमों में फरार चल रहा है। पुलिस इसकी लंबे समय से तलाश कर रही है लेकिन कोई पता नहीं चल रहा। इसी क्रम में पुलिस ने फिरोज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसकी 14 संपत्ति कुर्क की हैं। पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट प्रशासन और अदालत को दी है उसमें दावा किया गया है कि यह सारी संपत्तियां फिरोज ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर जुटाई हैं। ऐसे में यह संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए। इसी आधार पर कुर्की की यह कार्रवाई हुई है।

एसपी और एसडीम के साथ फोर्स ने की कार्रवाई

गुरुवार को यह कार्रवाई की गई। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह, एएसपी सुमित शुक्ला, एसडीएम ऊन संदीप कुमारत त्रिपाठी और इनके साथ कैराना पुलिस क्षेत्राधिकारी हेमंत कुमार फोर्स के साथ पहुंचे। इन सभी ने फिरोज के झिंझाना स्थित बैंक्वट हॉल और स्वीमिंग पूल समेत इसकी कृषि भूमि और इसी तरह से इसकी करीब 14 संपत्तियों को कुर्क कर दिया। जब पुलिस और प्रशासन की टीम ने यह कार्य किया तो फिरोज के परिवार वालों ने विरोध भी किया लेकिन टीम ने साफ चेतावनी दे डाली कि अगर फिरोज पेश नहीं हुआ तो पूरी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।

सूचना देने वाला का नाम गोपनीय रखेगी पुलिस

शामली पुलिस के अनुसार फिरोज मूल रूप से झिंझाना का रहने वाला है और आलीशान जीवन जीता है। इसके पास पैतृक संपत्ति बहुत कम है लेकिन जरायम की दुनिया में कदम रखने के बाद इसने अथाह संपत्ति बना ली है। फिलहाल जिन 14 संपत्तियों के बारे में जानकारी हुई है उन्हे कुर्क कर दिया गया है। इन सभी 14 संपत्तियों का बाजारी मूल्य करीब 30 करोड़ रुपये माना जा रहा है। फिरोज के हिस्ट्रीशीट पहले ही खुल चुकी है इसके खिलाफ करीब 21 मुकदमें चल रहे हैं। एसपी शामली का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस को फिरोज के बारे में जानकारी देते हा तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 09:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / जानिए कौन है ”फिरोज खान” जिसकी 30 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क

बड़ी खबरें

View All

शामली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

3-3 गर्लफ्रेंड का खर्च उठाने को फिजियोथेरेपिस्ट बन गया चोर; ASP से बोला – 4 हजार डेली कमाता फिर भी…

शामली

बुर्का न पहनने पर पत्नी और दो बेटियों को मार डाला, 2 को गोली मारी…एक का गला घोंटा

शामली

ठायं…ठायं और खेल खत्म, खूंखार क्रिमिनल को दौड़ाकर मारी गोली, मारा गया 50 हजार का इनामी बदमाश

encounter
शामली

धरी रह गई इटली मेड ब्रेटा पिस्टल और कार्बाइन! कुख्यात मिथुन मुठभेड़ में ढेर

Police Encounter
शामली

Encounter: शामली मुठभेड़ में सवा लाख का इनामी मिथुन ढेर, बावरिया गैंग से जुड़े 19 मुकदमों वाला बदमाश खत्म

मुठभेड़ में ढेर सवा लाख का इनामी बदमाश मिथुन, कई राज्यों में था खौफ का नाम (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
शामली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.