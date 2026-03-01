क्या है UPSC में 9वीं रैंक पाने वाली आस्था जैन का EWS और GEN मामला?

यहीं से विवाद सामने आता है कि क्या IPS होने के बावजूद वह EWS की कैटेगरी में आती हैं? क्योंकि IAS/IPS रैंक की नौकरी तो देश की सर्वोच्च नौकरियों में से एक हैं। आस्था जैन ने यह सर्टिफिकेट कैसे बनवाया? क्या प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी ने कुछ नहीं देखा?