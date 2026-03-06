परचून दुकानदार की बेटी बनी IAS, पहले प्रयास में IPS और दूसरे में 9वीं रैंक लाकर आस्था जैन बनीं IAS

शामली : UPSC में सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। शामली की आस्था जैन ने 9वीं रैंक लाकर टॉप 10 में जगह बनाई है। आस्था ने 2025 में भी UPSC की परीक्षा क्वालीफाई की थी। 2025 में आस्था की 131 वीं रैंक आई थी और वह IPS बनीं थीं। हैदराबाद में IPS की ट्रेनिंग से छुट्‌टी लेकर सिविल सर्विस की पढ़ाई की।