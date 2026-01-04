‘पठान हूं सीने पर गोली मारना’, गैंगस्टर हाजी फिरोज खान बोला-मैंने अल्लाह से वादा किया है…’

गैंगस्टर हाजी फिरोज खान का वीडियो वायरल। फोटो सोर्स-Video Grab
Gangster Haji Firoz Khan Case Update: गैंगस्टर हाजी फिरोज खान (Gangster Haji Firoz Khan) ने उत्तर प्रदेश पुलिस से अपनी जान को खतरा बताया। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड किया। जिसके बाद मामला चर्चाओं में है।
शनिवार को फिरोज ने 2 और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए। पहले वीडियो में वह कुछ कागजात दिखाते हुए साल 2024 में जौनपुर में दर्ज दुष्कर्म के मुकदमे को पूरी तरह फर्जी बता रहा है। साथ ही एक IPS अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा रहा है।
वहीं दूसरे वीडियो में वह पुलिस से कह रहा है, ''पठान हूं गोली पीठ पर नहीं सीने में मारना, ताकी कोई यह ना कहे पठान था पीठ पर गोली खा गया। इससे आपको भी आसानी होगी। मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा।" शनिवार सुबह के वायरल वीडियो में फिरोज खान ने जौनपुर के एक पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि गैंगस्टर हाजी फिरोज खान के वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज नहीं करता है।
फिरोज खान का कहना है कि जब उसने दबाव के आगे झुकने से इनकार किया तो बदले की भावना से उस पर जौनपुर में एक महिला के साथ दुष्कर्म का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया।
हालांकि, पुलिस ने इसे 'सिर्फ नाटक' बताया है। SP (शामली) एनपी सिंह का कहना है, " फिरोज खान पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव काम में रुकावट डालने के लिए ऑनलाइन वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है। वह सरकारी कर्मचारियों की ऑफिशियल कार्रवाई के खिलाफ क्रिमिनल धमकियां दे रहा है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों पर झूठे, बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, साथ ही सुसाइड की धमकी भी दे रहा है।''
SP ने कहा कि खान ने पहले अपना सोशल मीडिया सेल बना रखा था, जिसके जरिए वह अब बेबुनियाद आरोप लगा रहा था, लेकिन उसके ऑनलाइन स्टंट के बावजूद गैंगस्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। सिंह ने कहा कि खान के नाम पर पूरे इलाके में रेप और मर्डर समेत 22 केस दर्ज हैं।
पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया स्टंट को ध्यान में रखते हुए, खान, उसकी भतीजी और एक अन्य आरोपी के खिलाफ BNS की धाराओं, जिसमें 218 (प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर लेने का विरोध), 226 (सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत केस दर्ज किया गया है।
