शामली

‘पठान हूं सीने पर गोली मारना’, गैंगस्टर हाजी फिरोज खान बोला-मैंने अल्लाह से वादा किया है…’

Gangster Haji Firoz Khan Case Update: एक तरफ जहां पुलिस कस्बे के हिस्ट्रीशीटर गैंगस्टर फिरोज खान पर शिकंजा कसने में जुटी है, वहीं फिरोज खान लगातार एक के बाद एक वीडियो वायरल कर सुर्खियों में बना हुआ है।

2 min read
Google source verification

शामली

image

Harshul Mehra

Jan 04, 2026

gangster haji firoz khan case update said about promise to allah know what say about encounter

गैंगस्टर हाजी फिरोज खान का वीडियो वायरल। फोटो सोर्स-Video Grab

Gangster Haji Firoz Khan Case Update: गैंगस्टर हाजी फिरोज खान (Gangster Haji Firoz Khan) ने उत्तर प्रदेश पुलिस से अपनी जान को खतरा बताया। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड किया। जिसके बाद मामला चर्चाओं में है।

IPS अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए

शनिवार को फिरोज ने 2 और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए। पहले वीडियो में वह कुछ कागजात दिखाते हुए साल 2024 में जौनपुर में दर्ज दुष्कर्म के मुकदमे को पूरी तरह फर्जी बता रहा है। साथ ही एक IPS अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा रहा है।

'पठान हूं गोली पीठ पर नहीं सीने में मारना'

वहीं दूसरे वीडियो में वह पुलिस से कह रहा है, ''पठान हूं गोली पीठ पर नहीं सीने में मारना, ताकी कोई यह ना कहे पठान था पीठ पर गोली खा गया। इससे आपको भी आसानी होगी। मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा।" शनिवार सुबह के वायरल वीडियो में फिरोज खान ने जौनपुर के एक पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि गैंगस्टर हाजी फिरोज खान के वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज नहीं करता है।

फिरोज खान का कहना है कि जब उसने दबाव के आगे झुकने से इनकार किया तो बदले की भावना से उस पर जौनपुर में एक महिला के साथ दुष्कर्म का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया।

मामले को लेकर SP शामली क्या बोले?

हालांकि, पुलिस ने इसे 'सिर्फ नाटक' बताया है। SP (शामली) एनपी सिंह का कहना है, " फिरोज खान पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव काम में रुकावट डालने के लिए ऑनलाइन वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है। वह सरकारी कर्मचारियों की ऑफिशियल कार्रवाई के खिलाफ क्रिमिनल धमकियां दे रहा है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों पर झूठे, बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, साथ ही सुसाइड की धमकी भी दे रहा है।''

हाजी फिरोज खान के खिलाफ 22 केस दर्ज

SP ने कहा कि खान ने पहले अपना सोशल मीडिया सेल बना रखा था, जिसके जरिए वह अब बेबुनियाद आरोप लगा रहा था, लेकिन उसके ऑनलाइन स्टंट के बावजूद गैंगस्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। सिंह ने कहा कि खान के नाम पर पूरे इलाके में रेप और मर्डर समेत 22 केस दर्ज हैं।

BNS की धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया स्टंट को ध्यान में रखते हुए, खान, उसकी भतीजी और एक अन्य आरोपी के खिलाफ BNS की धाराओं, जिसमें 218 (प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर लेने का विरोध), 226 (सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत केस दर्ज किया गया है।

Published on:

04 Jan 2026 11:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / 'पठान हूं सीने पर गोली मारना', गैंगस्टर हाजी फिरोज खान बोला-मैंने अल्लाह से वादा किया है…'

