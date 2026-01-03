शाहरुख खान के खिलाफ फतवा; मौलाना बोले-‘….हिंदू समुदाय के लिए स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण’

अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ फतवा जारी। फोटो सोर्स फेसबुक (Shah Rukh Khan)
Fatwa Against Shah Rukh Khan: अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन ने फतवा जारी किया है। उन्होंने यह फतवा IPL नीलामी में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के मामले में जारी किया है। साथ ही मौलाना ने अभिनेता से माफी की मांग की है।
मौलाना इफराहीम हुसैन ने सवाल उठाते हुए कहा,''शाहरुख खान को इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश में लगातार कट्टरवादी ताकतें हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बना रही हैं, उन पर हमला कर रही हैं। उन्हें जान से खत्म कर रही हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय के लिए स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है।'' उन्होंने सवाल किया कि ऐसी स्थिति में अभिनेता ने अपनी टीम के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी को इतनी महंगी रकम देकर क्यों खरीदा?
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मौलाना ने कहा, '' अगर उन्हें खरीदना ही है, तो वे भारत के किसी तेज गेंदबाज को खरीद सकते हैं। भारत में इतने सारे खिलाड़ी हैं, जिनमें से किसी को भी अभिनेता खरीद सकते थे, लेकिन अफसोस उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदना गवारा समझा, जो किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है।''
मौलाना ने कहा कि अभिनेता शाहरुख खान ने इतनी महंगी रकम देकर बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदकर हिंदुस्तान के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, '' इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ फतवा जारी कर उनसे माफी की मांग की है।''
उन्होंने कहा कि अभिनेता के इस कदम का पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है। हमारी उनसे मांग है कि वे इस डील को वापस करें, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से बांग्लादेश में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभिनेता खामोश हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जिस मुकाम पर शाहरुख खान हैं, उसमें हिंदुस्तान के लोगों का काफी अहम योगदान है। ऐसे में उन्हें यहां के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।
