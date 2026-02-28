Rinku Singh Father Emotional Words: मन लगाकर मैच खेलना बेटा” रिंकू सिंह के पिता के आखिरी शब्द सुन रो पड़े सभी

Rinku Singh Father Death Last Emotional Words: भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे रिंकू सिंह इन दिनों सिर्फ मैदान पर अपनी बल्लेबाजी के कारण ही नहीं, बल्कि निजी जीवन के एक बेहद भावुक दौर के कारण भी चर्चा में हैं। उनके पिता खानचंद के अंतिम शब्द आज हर उस व्यक्ति की आंखें नम कर रहे हैं जो पिता-पुत्र के रिश्ते की गहराई को समझता है। बीमारी से जूझते हुए भी एक पिता का विश्वास, आशीर्वाद और बेटे के भविष्य के लिए किया गया त्याग पूरे देश को भावुक कर गया। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार, 60 वर्षीय खानचंद पिछले कई महीनों से फोर्थ स्टेज लिवर कैंसर से जूझ रहे थे। बीमारी लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने दर्द को बेटे के सपनों के बीच आने नहीं दिया।