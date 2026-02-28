होली खेल कर लौट रहे बाइक सवार युवक पर अंधाधुन फायरिंग…एक की मौत साथी घायल, ये वजह आई सामने



अस्पताल में भर्ती घायल पृथ्वीराज चौहान ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि हमले में शामिल धीरज ठाकुर डीएस कॉलेज का छात्र है। उसके अनुसार, धीरज अक्सर उनके कॉलेज में आकर छात्रों के साथ रैगिंग करता था। पिछली बार रैगिंग का विरोध करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया था। पृथ्वीराज ने आरोप लगाया कि धीरज ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ा था। वह हाल ही में जमानत पर बाहर आया था।