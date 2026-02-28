28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

होली खेल कर लौट रहे बाइक सवार युवक पर अंधाधुन फायरिंग…एक की मौत साथी घायल, ये वजह आई सामने

यूपी के अलीगढ़ में होली खेल कर जा रहे बाइक सवार दो युवकों पर घात लगाकर बैठे लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई है। दूसरे का इलाज चल रहा है। पुलिस को घटना से जुड़े कुछ अहम सुराग मिले हैं।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Mahendra Tiwari

Feb 28, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

अलीगढ़ में होली का जश्न उस समय मातम में बदल गया। जब रंग खेलकर घर लौट रहे एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके साथ मौजूद दोस्त भी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया।

अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर यह सनसनीखेज घटना हुई। वाष्र्णेय महाविद्यालय में होली समारोह मनाने के बाद दो छात्र बाइक से अपने घर जा रहे थे। कॉलेज से करीब 150 मीटर दूर एक पुल के नीचे पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसका साथी घायल हो गया। घायल युवक के पैर में गोली लगी है।

घटना के बाद हमलावर हुए फरार

घटना के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल भिजवाया। जहां उसका उपचार चल रहा है। मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

रैगिंग का विरोध करने छात्र के दो गुटों में हुआ था बवाल


अस्पताल में भर्ती घायल पृथ्वीराज चौहान ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि हमले में शामिल धीरज ठाकुर डीएस कॉलेज का छात्र है। उसके अनुसार, धीरज अक्सर उनके कॉलेज में आकर छात्रों के साथ रैगिंग करता था। पिछली बार रैगिंग का विरोध करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया था। पृथ्वीराज ने आरोप लगाया कि धीरज ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ा था। वह हाल ही में जमानत पर बाहर आया था।

पुलिस को मिले अहम सुराग

पुलिस का कहना है कि मामला दो छात्र गुटों के बीच पुरानी रंजिश का है। इसी दुश्मनी के चलते धीरज और उसके साथी गोलू ठाकुर ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। क्षेत्र में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों के भागने के रास्ते की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Feb 2026 10:46 pm

Published on:

28 Feb 2026 10:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / होली खेल कर लौट रहे बाइक सवार युवक पर अंधाधुन फायरिंग…एक की मौत साथी घायल, ये वजह आई सामने

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मन लगाकर मैच खेलना बेटा” रिंकू सिंह के पिता के आखिरी शब्द सुन रो पड़े सभी

रिंकू सिंह के पिता के आखिरी शब्द ने देश को भावुक किया: दर्द में भी बेटे के सपनों के लिए दुआ करते रहे पिता (फोटो सोर्स : noida WhatsApp News Group)
अलीगढ़

नहीं पूरी हो पाई रिंकू सिंह के पिता की आखिरी इच्छा, अधूरी रह गई ख्वाहिश…रहेगा उम्रभर मलाल

अलीगढ़

रिंकू ने नहीं बड़े भाई ने दी है पिता को मुखाग्नि, टी-20 वर्ल्ड कप छोड़कर लौटे घर

अलीगढ़

रिंकू सिंह के पिता की उठी अर्थी, क्रिकेटर ने नम आंखों से दिया कंधा, थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार

रिंकू सिंह ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई
अलीगढ़

रिंकू सिंह के पिता का इस श्मशान घाट पर होगा अंतिम संस्कार, टीम इंडिया का साथ छोड़ घर के लिए निकले क्रिकेटर

Rinku singh
अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.