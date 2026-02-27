रिंकू सिंह के पिता का इस श्मशान घाट पर होगा अंतिम संस्कार, टीम इंडिया का साथ छोड़ घर के लिए निकले क्रिकेटर

Rinku Singh Father Passed Away: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का अंतिम संस्कार आज शाम को होगा। सीओ कमलेश कुमार ने बताया कि पार्थिव शरीर को क्वार्सी थाना क्षेत्र के शंकर विहार स्थित श्मशान घाट ले जाया जाएगा। वहां शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरा परिवार इस दुख भरे पल में एक साथ है। रिंकू सिंह के भाई, रिश्तेदार और गांव वाले अंतिम विदाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल से पार्थिव शरीर को अलीगढ़ लाया गया है और अब अंतिम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं।