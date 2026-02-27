रिंकू सिंह की शादी के 3 महीने पहले छूटा पिता का साथ, इस बीमारी से हार गए जिंदगी की लड़ाई!

रिंकू सिंह की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उनकी सगाई प्रिया सरोज से 8 जून 2025 को लखनऊ में हो चुकी है। प्रिया सपा की सांसद हैं। अब शादी जून 2026 में होने की उम्मीद है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि पिता खानचंद्र सिंह अपने बेटे को दुल्हा बनते नहीं देख पाएंगे। शादी से सिर्फ तीन महीने पहले ही उनका साथ छूट गया। रिंकू के पिता हमेशा बेटे की सफलता के सपने देखते थे। उन्होंने गरीबी में भी रिंकू को क्रिकेट बनाया। आज जब रिंकू टीम इंडिया में जगह बना चुके हैं और शादी का समय आया, तब पिता इस खुशी में शामिल नहीं हो पाए।