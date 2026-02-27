27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

रिंकू सिंह की शादी के 3 महीने पहले छूटा पिता का साथ, इस बीमारी से हार गए जिंदगी की लड़ाई!

Rinku Singh News: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र सिंह का स्टेज-4 लिवर कैंसर से निधन हो गया।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Anuj Singh

Feb 27, 2026

Rinku Singh Father Passed Away: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह के लिए आज का दिन दुखों से भरा है। उनके पिता खानचंद्र सिंह ने लंबी लड़ाई के बाद कैंसर से हार मान ली। वह स्टेज-4 लिवर कैंसर से पीड़ित थे। कई महीनों से इलाज चल रहा था, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां वेंटिलेटर पर रखे गए थे। आखिरकार आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। ये खबर क्रिकेट जगत के लिए भी सदमा देने वाली है, क्योंकि रिंकू टी20 वर्ल्ड कप के बीच परिवार के पास लौटे थे।

बेटे को दुल्हा बनते नहीं देख पाए पिता

रिंकू सिंह की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उनकी सगाई प्रिया सरोज से 8 जून 2025 को लखनऊ में हो चुकी है। प्रिया सपा की सांसद हैं। अब शादी जून 2026 में होने की उम्मीद है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि पिता खानचंद्र सिंह अपने बेटे को दुल्हा बनते नहीं देख पाएंगे। शादी से सिर्फ तीन महीने पहले ही उनका साथ छूट गया। रिंकू के पिता हमेशा बेटे की सफलता के सपने देखते थे। उन्होंने गरीबी में भी रिंकू को क्रिकेट बनाया। आज जब रिंकू टीम इंडिया में जगह बना चुके हैं और शादी का समय आया, तब पिता इस खुशी में शामिल नहीं हो पाए।

शादी की तैयारियां और क्रिकेट शेड्यूल

रिंकू के बड़े भाई सोनू सिंह ने पहले बताया था कि शादी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। पूरा आयोजन एक प्रोफेशनल इवेंट कंपनी के जरिए होगा। रिंकू का क्रिकेट शेड्यूल बहुत व्यस्त है। आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों के कारण पहले शादी की तारीख कई बार टाली गई। अब जून 2026 में शादी तय हुई है। शादी काशी (वाराणसी) में होगी और उसके बाद अलीगढ़ में रिसेप्शन होगा। बरात लखनऊ जाएगी या सीधे वाराणसी, इस पर जल्द फैसला होगा। परिवार वाले इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं कि रिंकू की क्रिकेट व्यस्तताओं से कोई दिक्कत न हो।

परिवार का दर्द और उम्मीद

रिंकू सिंह का परिवार आज बहुत दुख में है। पिता की मौत ने सबको तोड़ दिया है। बता दें रिंकू सिंह इस वक्त वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं। कुछ दिन पहले ही वह पिता से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 09:10 am

Published on:

27 Feb 2026 09:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / रिंकू सिंह की शादी के 3 महीने पहले छूटा पिता का साथ, इस बीमारी से हार गए जिंदगी की लड़ाई!

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रिंकू सिंह के पिता का निधन, बेटे को दूल्हा बनता नहीं देख पाए खानचंद्र सिंह

rinku singh
अलीगढ़

शादीशुदा महिला से चल रहा था अफेयर, प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जलाया, फिर खुद को भी लगाई आग

अलीगढ़

दुल्हन का भाई शादी में नाचने आई डांसर पर हार बैठा दिल! प्यार के बाद दोनों फरार

dancer invited to sister wedding bride brother fell in love with her both absconded aligarh
अलीगढ़

बेटे की शादी से पहले भांजे संग चली गई मामी, जेवर और नकदी भी साथ ले जाने का आरोप

Bharatpur a businessman made a condition to a woman physical relationship with him and she would receive jewelry
अलीगढ़

UP Rains: फिर करवट लेगा मौसम इन 13 जिलों में बारिश आंधी- तूफान का अलर्ट, IMD latest update

फाइल फोटो पत्रिका
अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.