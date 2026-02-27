रिंकू सिंह के पिता का निधन, बेटे को दूल्हा बनता नहीं देख पाए खानचंद्र सिंह

रिंकू सिंह का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा। उनके पिता खानचंद्र सिंह घर-घर जाकर गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। कई बार घर चलाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन पिता ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने दिन-रात मेहनत की ताकि बच्चों की पढ़ाई और जरूरतें पूरी हो सकें। रिंकू भी बचपन से ही पिता की मेहनत को समझते थे। वह जानते थे कि उनके सपनों के पीछे पिता का पसीना लगा है। यही वजह थी कि उन्होंने क्रिकेट को अपना लक्ष्य बनाया और पूरी मेहनत से जुट गए।