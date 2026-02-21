दुल्हन का भाई शादी में नाचने आई डांसर पर हार बैठा दिल! प्यार के बाद दोनों फरार

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अलगीढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित सराय इंतजाम अली, अचल रोड निवासी सादिक अली के बेटे बिलाल की शादी 3 दिसंबर को हुई थी। बिलाल की शादी के महज 2 दिन बाद, 5 दिसंबर को उसकी बहन का विवाह समारोह आयोजित था। इस मौके पर कार्यक्रम के लिए सोनी नाम की एक डांसर को बुलाया गया था। शादी की रात जब नृत्य कार्यक्रम समाप्त हुआ, तो डांसर को उसके घर छोड़ने की व्यवस्था की गई। इसी दौरान घटनाक्रम ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। बिलाल डांसर को जब उसके घर छोड़ने जा रहा था इसी दौरान उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और मोबाइल नंबर दोनों ने शेयर कर लिए। इसके बाद देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके कुछ दिनों बाद ही बिलाल अपनी प्रेमिका डांसर सोनी के साथ घर से फरार हो गया।