दरोगा मुझे अश्लील मैसेज भेजता है…अकेले मिलने के लिए बुलाता, महिला सिपाही ने लगाए आरोप

अलीगढ़: जिले में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर को शादी से ठीक एक सप्ताह पहले निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई उस समय हुई जब एक महिला सिपाही ने एसएसपी से मिलकर दरोगा पर अश्लील संदेश भेजने और अकेले मिलने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने प्राथमिक जांच के आधार पर दरोगा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं।