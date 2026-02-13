पति-पत्नी की तरह रहे सास-दामाद की स्टोरी में आया नया ट्विस्ट! अब दामाद बोला-चाहे जो सजा दो लेकिन….

बता दें कि 10 महीने तक दामाद के साथ पति–पत्नी की तरह रहने वाली सास ने भी दामाद पर गंभीर आरोप लगाए। थाने में पहुंचकर महिला ने साफ शब्दों में कहा, '' मैं किसी के साथ भागी नहीं और मुझ पर लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं।'' उसने बताया कि शुरूआत में हालात सामान्य थे, लेकिन करीब 1 महीने बाद सब कुछ बदल गया। महिला के मुताबिक, पहले महीने तक राहुल ने उसे ठीक तरह से रखा, लेकिन इसके बाद वह उसे बंधक की तरह रखने लगा।