मातम में बदल गईं शादी की खुशियां, एक ही मंडप में दो बेटियों का कन्यादान…विदाई के पहले बेसुध होकर गिरे पिता

लेकिन बेटी के विवाह की खुशी में पिता इन चीजों की परवाह नहीं किए और काम में लगे रहे। सुबह विदाई की तैयारी शुरू हो गई, इसी बीच पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह मंडप में बेसुध होकर गिर गए। मौके पर ही उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, और आगे की रस्म काे रोक दिया गया। सोमवार को परिवार के सदस्यों ने चुरामन शर्मा का अंतिम संस्कार किया।