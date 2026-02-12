भूले तो नहीं दामाद संग भागने वाली सास? अब बहनोई के साथ हुई फरार! जाते-जाते कर गई बड़ा कांड

दरअसल, अलीगढ़ के मडराक क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला सपना अप्रैल 2025 में अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ घर से फरार हो गई थी। यह मामला सामने आते ही इलाके से लेकर प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया था। कुछ दिनों बाद सपना खुद ही वापस लौट आई थी, लेकिन उसने राहुल के साथ ही रहने की जिद पकड़ ली थी। मामला थाने तक पहुंचने पर पुलिस ने दोनों की काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग के बाद, दोनों की सहमति और स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उन्हें साथ रहने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद दोनों अलग स्थान पर रह रहे थे, लेकिन अब इस पूरे मामले ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है।