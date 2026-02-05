18 साल के भांजे के लिए 29 साल की मामी का ‘मन डोला’! घर से भागी तो मामा ने….

घटना के बाद उसने आसपास के इलाकों और नाते-रिश्तेदारों के यहां काफी खोजबीन की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया। इसके बाद पीड़ित पति ने थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर थाना गोधा के प्रभारी निरीक्षक लोकेश वेशला ने बताया कि लापता मामी और भांजे की तलाश की जा रही है। दोनों की सुरक्षित बरामदगी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई है, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।