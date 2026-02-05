क्रिकेट स्टार रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी जून में तय? भाई सोनू सिंह ने बताया पूरा प्लान!

Rinku Singh Priya Saroj Wedding: भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे रिंकू सिंह और जौनपुर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज अब जल्द ही वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों की शादी जून 2026 में होगी। यह जानकारी रिंकू सिंह के परिवार की ओर से सामने आई है। पहले तय तारीखों में बदलाव क्रिकेट प्रतिबद्धताओं के चलते हुआ, जिसके बाद अब जून का महीना फाइनल माना जा रहा है।