फौजी बेटे का शव देख मां बेहोश, पिता बोले – मेरे लाल को वापस ला दो

मोनू अलीगढ़ के दाऊपुर गांव के रहने वाले थे। परिवार में दो भाई, सोनू और प्रशांत हैं। मोनू और उनके छोटे भाई प्रशांत दोनों ने 2019 में एक साथ सेना जॉइन की थी। मोनू 5 जनवरी को छुट्टियां पूरी कर ड्यूटी पर लौटे थे। जम्मू-कश्मीर में तैनात मोनू की आखिरी बातचीत हादसे से एक दिन पहले बुधवार रात करीब 11 बजे अपनी पत्नी नेहा से हुई थी। वही कॉल घरवालों के लिए उनकी आखिरी आवाज बन गई।