होटल में चल रहा था ‘गंदा खेल’… 7 लड़कियां-8 लड़कों को पुलिस ने पकड़ा, सीडी और शराब की बोतलें भी मिलीं

उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क में कुछ युवतियां भी शामिल थीं, जिन्हें पकड़ा गया है। कुल 7 लड़कियां और 8 पुरुषों को पकड़ा गया है। शराब की बोतलें और सीडी भी पुलिस ने बरामद की हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 58 हजार रुपए कैश, 17 मोबाइल, 2 रजिस्टर, 5 एटीएम कार्ड, 1 क्यूआर कोड, 1 स्वाइप मशीन, 35 विजिटिंग कार्ड, 3 प्रेस आईकार्ड, 2 आधार कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।