दो साल पहले पति बन गया लड़की… पत्नी बोली- मेरे दो बच्चे अब पापा किसे बोलेंगे? पहुंच गई कोर्ट

पत्नी का आरोप है कि पति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। पति खुद तो अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाता था, साथ ही पत्नी को संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और पिछले साल पति ने पत्नी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। अब वह महिला अपनी दो मासूम बेटियों के साथ उसने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसे और उसके बच्चों को भरण-पोषण के लिए हर्जाना दिलाया जाए।