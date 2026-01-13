दो साल पहले पति बन गया लड़की… पत्नी बोली- मेरे दो बच्चे अब पापा किसे बोलेंगे? पहुंच गई कोर्ट

image Generated by Chatgpt
गोरखपुर : गोरखपुर के बांसगांव इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है कि जहां दो बच्चों के पिता ने लिंग परिवर्तन कराया, जिसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद गहरा गया। युवक की पत्नी ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट कोर्ट पहुंच गई और इंसाफ की मांग की है।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 7 साल पहले एक युवक की शादी हुई थी और सब कुछ सामान्य चल रहा था। शादी के बाद दो बेटियां भी हुईं। पति दिल्ली की एक नामी कंपनी में बड़े पद पर काम करता था, इसी का फायदा उठाकर उसने करीब दो साल पहले गुपचुप तरीके से अपना जेंडर चेंज करवा लिया। लेकिन पुरुष से महिला बनने की बात उसने परिवार में किसी को नहीं बताई।
दो साल तक अपनी पत्नी और परिवार से इस बात को पूरी तरह छिपाए रखा। एक दिन अचानक पत्नी के हाथ में पति के कुछ मेडिकल दस्तावेज लगे। तब उसे पता चला कि जिस शख्स के साथ उसने सात साल बिताए और जिसके साथ उसके दो बच्चे हैं, वह अब शारीरिक रूप से पुरुष नहीं रहा। इस खुलासे के बाद पत्नी सीधे अदालत पहुंच गई।
पत्नी का आरोप है कि पति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। पति खुद तो अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाता था, साथ ही पत्नी को संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और पिछले साल पति ने पत्नी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। अब वह महिला अपनी दो मासूम बेटियों के साथ उसने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसे और उसके बच्चों को भरण-पोषण के लिए हर्जाना दिलाया जाए।
पति ने सभी आरोपों से इनकार किया है। पति ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए इन दावों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। वहीं पीड़िता का कहना है कि पति के इस कदम से न सिर्फ उसका वैवाहिक जीवन खराब किया है, बल्कि उसकी दोनों मासूम बेटियों का भविष्य भी खतरे में पड़ गया है। फिलहाल अदालत दोनों पक्षों की बातें सुन रही है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है।
