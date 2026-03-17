गोरखपुर सिविल कोर्ट को 30 मार्च को बम से उड़ाने को धमकी, DJ ऑफिस में चिट्ठी पहुंचते ही मचा हड़कंप

इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, इसके बाद इंटेलिजेंस भी एक्टिव हो गई। पुलिस ने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जांच पड़ताल शुरू की। जानकारी के मुताबिक लेटर पर 6 मार्च का डेट लिखा हुआ है। लेटर में दावा किया गया है कि उसे इस हमले के बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस के एक अधिकारी, सुदीप्त प्रमाणिक से जानकारी मिली है। साथ ही, पत्र लिखने वाले ने खुद को तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़ा हुआ बताया है।